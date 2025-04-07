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الجيش الروسي يسيطر على بلدة في سومي ويدمّر 100 مسيّرة أوكرانية

عناصر من القوات الأوكرانية
عناصر من القوات الأوكرانية
 
الإثنين، 07-04-2025 07:13 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكّنت من السيطرة على بلدة "باسوفكا" في مقاطعة سومي، واستهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الأحد، إن قواتها "تواصل التقدّم وصدّ محاولة غزو القوات الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك".

وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية تمكّنت من "تحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، خلال العمليات الهجومية".

وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية"، في عدة مناطق في مقاطعة سومي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 مركبة، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكّم بالطائرات المسيّرة ومستودع للذخيرة".

وعلى الصعيد العملياتي، نفّذ الجيش الروسي، الأحد، ضربة جماعية على قاعدة الأسلحة المدفعية المركزية للقوات الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج الطائرات المسيّرة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية"، في مناطق عدة من مقاطعة خاركيف ولوغانسك.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 230 عسكريًا، وناقلات جند، وعددًا من المدافع الميدانية، كما تمّ تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية خسرت، أمس الأحد، المئات من جنودها في مختلف جبهات القتال، بينما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 100 طائرة مسيّرة أوكرانية.

سكاي نيوز
 
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