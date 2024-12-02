الجيش الروسي يسيطر على بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في دونيتسك

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن "الجيش الروسي حرر بلدتي بتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "تمكنت وحدات مجموعة الجنوب الروسية، نتيجة العمليات الهجومية النشطة، من تحرير قرية إيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت في هذه المعارك نحو 380 عسكريا.
وأضاف البيان: "وحدات من مجموعة قوات المركز، نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة بتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى القوات الروسية استهدفت التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك، وأنه تم صد 11 هجوما مضادا أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريا.
سكاي نيوز
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