الجيش الروسي يسيطر على قريتين شرقي أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا، أنها سيطرت على قريتين إضافيّتَين في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك، شرقي أوكرانيا، فيما تواصل قواتها التقدم في عمق البلاد.

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