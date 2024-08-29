الجيش الروسي يسيطر على قريتين شرقي أوكرانيا

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو سيطرت على قرية ميكولاييفكا الواقعة على مسافة نحو 15 كيلومترًا من مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، وقرية ستيلماخيفكا في منطقة لوغانسك المجاورة.
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