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الجيش الروسي يسيطر على قريتين شرقي أوكرانيا

من المصدر
من المصدر
الخميس، 29-08-2024 02:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت روسيا، أنها سيطرت على قريتين إضافيّتَين في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك، شرقي أوكرانيا، فيما تواصل قواتها التقدم في عمق البلاد.

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو سيطرت على قرية ميكولاييفكا الواقعة على مسافة نحو 15 كيلومترًا من مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، وقرية ستيلماخيفكا في منطقة لوغانسك المجاورة.

 
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