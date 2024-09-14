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الجيش الروسي يعثر على خريطة لأكبر قواعد الجيش الأمريكي

الجيش الروسي
الجيش الروسي
السبت، 14-09-2024 08:31 ص

الوكيل الإخباري- كشفت خريطة تركها الأمريكيون سهوا في مدرعة "برادلي" اغتنمها الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا خطط التدريب بقاعدة "فورت إيروين" الأمريكية، ومحاكاة لمواجهات مع الجيش الروسي.

وصلت الخريطة إلى أيدي الجيش الروسي بعد اغتنام العربة على اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف وأظهرت رسوماتها مسارات تحرك العربات المدرعة والملاجئ وقطاعات إطلاق النار ونقاط الإنزال وغيرها من العلامات والإشارات.

وبيّنت خريطة "فورت إيروين"، أكبر قواعد التدريب للجيش الأمريكي ومقرها في صحراء موهافي، محاكاة لعمليات القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وللمعارك في أوكرانيا.

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جدير بالذكر أن قاعدة "فورت إيروين" الوطنية للتدريب تعد موقعا رئيسيا يتخده الجيش الأمريكي بولاية كاليفورنيا للتدريبات ضد المنافسين المحتملين.


من المعروف أن القوات الروسية تقوم بشكل مستمر بتدمير عربات "برادلي"، التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وتم اغتنام العديد منها، وأكدت القيادة الروسية أن مثل هذه المركبات "تحترق بشكل جيد" وأنها "لن تغير الوضع على الجبهة".


وتؤكد روسيا أيضا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع عملية التسوية، وتشكل انخراطا مباشرا من دول "الناتو" في النزاع.

 

RT

 
gnews

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