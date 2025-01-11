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الجيش الروسي يقصف مناطق في عمق أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 11-01-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري- قال سيرغي ليبيديف منسق المقاومة الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، إن الجيش الروسي قصف بواسطة الطائرات والصواريخ عدة مناطق في العمق الأوكراني.

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وذكر المنسق في حديث لمراسل نوفوستي، أنه تم بعد منتصف الليلة الماضية قصف مستودعات مصنع تجميع السيارات في كريمنشوك بمقاطعة بولتافا في وسط أوكرانيا.


ووفقا له، تم كذلك قصف اتجاه منطقة "الحي 95" في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث كان يعيش فلاديمير زيلينسكي في السابق.


كما تعرضت المنطقة المذكورة للقصف مرتين، ولكن حتى الآن لا توجد تفاصيل.


وأشار المنسق إلى أن الجيش الروسي وجه كذلك ضربة قوية في اتجاه مطار كاناتوفو العسكري في مقاطعة كيروفوغراد في القسم الأوسط من أوكرانيا.

 

RT

 
gnews

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