الإثنين 2025-04-21 01:52 م
 

الجيش السوداني: مقتل 33 مدنياً في قصف الدعم السريع للفاشر

عناصر من قوات الدعم السريع في السودان
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان
 
الإثنين، 21-04-2025 01:29 م
الوكيل الإخباري-  أفاد الجيش السوداني، اليوم الاثنين، بمقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف مدفعي عشوائي للدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان.اضافة اعلان


وقالت الفرقة السادسة مشاة للجيش بالفاشر "إن النازحين الفارين من معسكر زمزم إلى مناطق غرب الفاشر تعرضوا للجوع والعطش والضرب والإهانة بجانب اغتصاب فتيات ومعاملة سيئة لكبار السن بهدف الضغط عليهم للإدلاء بمعلومات تخص المدينة".

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