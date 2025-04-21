الجيش السوداني: مقتل 33 مدنياً في قصف الدعم السريع للفاشر

وقالت الفرقة السادسة مشاة للجيش بالفاشر "إن النازحين الفارين من معسكر زمزم إلى مناطق غرب الفاشر تعرضوا للجوع والعطش والضرب والإهانة بجانب اغتصاب فتيات ومعاملة سيئة لكبار السن بهدف الضغط عليهم للإدلاء بمعلومات تخص المدينة".
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