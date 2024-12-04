الجيش السوداني يتقدم بولاية الجزيرة .. والبرهان يزور جوبا

وسيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت تتناول مسار العلاقات الثنائية.
أما في التطورات الميدانية بالسودان، فقد واصل الجيش انتشاره باتجاه قرى جنوب ولاية الجزيرة المحاذية لسنّار بعد استعادته مواقع كانت تتحصن بها قوات الدعم السريع.
وأوضحت مصادر، أن قوات الدعم السريع انسحبت من منطقة "ود الحداد"، وهي إحدى قرى جنوب ولاية الجزيرة، وهو ما مكّن الجيش من التقدم في هذا المحور.
يأتي هذا فيما تشهد ولاية الخرطوم هدوءاً نسبياً عدا منطقة الخرطوم بحري في شمال العاصمة.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات السودانية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
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