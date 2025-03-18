 
الثلاثاء 2025-03-18 03:55 ص
 

الجيش السوداني يحرز تقدما مع اشتداد المعارك في الخرطوم

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 02:48 ص
الوكيل الإخباري-   أحرزت القوات المسلّحة السودانية، الاثنين، تقدّما ميدانية في وسط الخرطوم مكّنها من "الالتحام" مع جنود في مقر القيادة العامة، وفق متحدّث عسكري، في تطوّر يضيّق الخناق على قوات الدعم السريع.اضافة اعلان


ويحقّق الجيش مؤخرا تقدما مكّنه من كسر حصار كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مقار عسكرية أساسية بعد مراوحة استمرت أشهرا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله علي "التحام قوات فرسان المدرعات مع أبطال الصمود بالقيادة العامة، بعد تنفيذ عملية ناجحة لتطهير مستشفى الشعب التعليمي من عناصر ميليشيا آل دقلو".

وأشار المتحدث إلى أن قوات سلاح المدرعات تقدّمت "من جسر الحرية الذي يربط بين أحياء جنوب الخرطوم ووسط المدينة، ونجحت في السيطرة على مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع".

وقال خبير عسكري سوداني مشترطا عدم كشف هويته لدواع أمنية إن المناورة الأخيرة للجيش ستعزز سيطرته على غالبية أنحاء وسط الخرطوم.

كما أن من شأن ذلك زيادة الضغوط على قوات الدعم السريع قرب القصر الرئاسي، مع تقدّم قوات الجيش منها من ناحيتي الجنوب والشرق.

وليل الاثنين، قُتل 10 أشخاص في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع في أم درمان، وفق ما أفاد مصدر طبي.
 
 
gnews

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