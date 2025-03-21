الجيش السوداني يسيطر على الوزارات في وسط الخرطوم

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان: "توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري... والوزارات".
وأضافت: "دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".
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