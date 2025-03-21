الجمعة 2025-03-21 11:37 ص
 

الجيش السوداني يسيطر على الوزارات في وسط الخرطوم

مبنى القيادة العامة للجيش السوداني يحمل آثار قصف مدفعي في الخرطوم
مبنى القيادة العامة للجيش السوداني يحمل آثار قصف مدفعي في الخرطوم
 
الجمعة، 21-03-2025 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش السوداني الجمعة، إنه سيطر على الوزارات والقصر الرئاسي في الخرطوم، في تقدم مهم في الحرب المستمرة منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تهدد بتقسيم البلاد.اضافة اعلان


وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان: "توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري... والوزارات".

وأضافت: "دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".
 
 
gnews

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