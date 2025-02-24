 
الإثنين 2025-02-24 02:25 م
 

الجيش السوداني يعلن السيطرة على الناحية الشرقية من جسر سوبا بالخرطوم

جسر سوبا بالعاصمة السودانية الخرطوم
جسر سوبا بالعاصمة السودانية الخرطوم
الإثنين، 24-02-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدر ميداني لوسائل إعلام إن الجيش السوداني بسط سيطرته على الناحية الشرقية من جسر سوبا الواقع في ضاحية سوبا شرق الخرطوم، بعد معارك مع قوات الدعم السريع استمرت عدة أيام.اضافة اعلان


وبحسب المصدر، فقد تمكن الجيش، مسنودًا بسلاح الجو، من الوصول إلى الجسر الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل واستعادته من قوات الدعم السريع.

وقبل ذلك، قال قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل -الذي تقاتل قواته إلى جانب الجيش السوداني- إن قواته سيطرت على قسم شرطة سوبا القريب من الجسر الرابط بين العاصمة الخرطوم ومنطقة شرق النيل.

وظهر كيكل في مقطع مصور من داخل قسم شرطة سوبا الذي يبعد نحو كيلومتر واحد عن الجسر الاستراتيجي، حيث دارت معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فجر اليوم للمرة الثانية في محيط جسر سوبا.

ويقع جسر سوبا على النيل الأزرق جنوبي العاصمة الخرطوم، ويربط بين منطقتي سوبا "شرق وغرب"، وبين الخرطوم وشرق النيل. ويبلغ طول الجسم الخرساني للجسر 571 مترًا، في حين يبلغ عرضه 27 مترًا بـ3 مسارات في كل اتجاه.

وبدأت عمليات إنشاء الجسر في ديسمبر/كانون الأول 2012، وتم تشغيله في يوليو/تموز 2017، وبلغت تكلفة إنشائه 40 مليون دولار.

وأطلق الجيش في 26 سبتمبر/أيلول الماضي عملية عسكرية واسعة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث عبر جسور النيل الأبيض والفتيحاب والحلفايا نحو أهداف قوات الدعم السريع، وسيطر على مواقع مهمة وسط الخرطوم، في تحول بارز.

وتربط 10 جسور رئيسية بين مدن العاصمة السودانية الثلاث -الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري- على النيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل.

وترتبط الخرطوم مع شرق النيل بجسري سوبا والمنشية اللذين كانت تسيطر عليهما قوات الدعم السريع، كما ترتبط مع الخرطوم بحري بجسور النيل الأزرق والقوات المسلحة "كوبر" و"المك نمر".

وتفصل الخرطوم عن أم درمان جسور النيل الأبيض والفتيحاب وجبل أولياء، في حين ترتبط الخرطوم بحري مع أم درمان بجسري الحلفايا وشمبات.

ويأتي التقدم الجديد للجيش السوداني في سياق نسقه الهجومي المتواصل منذ فترة، والذي حقق بمقتضاه مكاسب ميدانية وانتزع مساحات واسعة في الوسط والجنوب على حساب قوات الدعم السريع.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية هدى نفاع: الأردن نموذج للوئام والسلام بقيادة الملك عبدالله الثاني

علي بابا حققت إيرادات بنحو 39 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي

تكنولوجيا علي بابا تعتزم استثمار 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى ترعى إفتتاح "مؤتمر النساء اليوم والرعاية الآن" لمؤسسة صداقة

ل

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تؤكد ضرورة الالتزام بوضع سعر على السلعة

أرشيفية

منوعات العادات الاستهلاكية في رمضان: ضرورة حقيقية أم حماس زائد؟

غ

أسواق ومال العراق يستأنف تصدير النفط من إقليم كردستان خلال 48 ساعة

البقاء لله

نعـي فـاضل بديعة علي ناجي السويلمين في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة