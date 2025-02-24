الجيش السوداني يعلن السيطرة على الناحية الشرقية من جسر سوبا بالخرطوم

وبحسب المصدر، فقد تمكن الجيش، مسنودًا بسلاح الجو، من الوصول إلى الجسر الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل واستعادته من قوات الدعم السريع.
وقبل ذلك، قال قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل -الذي تقاتل قواته إلى جانب الجيش السوداني- إن قواته سيطرت على قسم شرطة سوبا القريب من الجسر الرابط بين العاصمة الخرطوم ومنطقة شرق النيل.
وظهر كيكل في مقطع مصور من داخل قسم شرطة سوبا الذي يبعد نحو كيلومتر واحد عن الجسر الاستراتيجي، حيث دارت معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فجر اليوم للمرة الثانية في محيط جسر سوبا.
ويقع جسر سوبا على النيل الأزرق جنوبي العاصمة الخرطوم، ويربط بين منطقتي سوبا "شرق وغرب"، وبين الخرطوم وشرق النيل. ويبلغ طول الجسم الخرساني للجسر 571 مترًا، في حين يبلغ عرضه 27 مترًا بـ3 مسارات في كل اتجاه.
وبدأت عمليات إنشاء الجسر في ديسمبر/كانون الأول 2012، وتم تشغيله في يوليو/تموز 2017، وبلغت تكلفة إنشائه 40 مليون دولار.
وأطلق الجيش في 26 سبتمبر/أيلول الماضي عملية عسكرية واسعة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث عبر جسور النيل الأبيض والفتيحاب والحلفايا نحو أهداف قوات الدعم السريع، وسيطر على مواقع مهمة وسط الخرطوم، في تحول بارز.
وتربط 10 جسور رئيسية بين مدن العاصمة السودانية الثلاث -الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري- على النيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل.
وترتبط الخرطوم مع شرق النيل بجسري سوبا والمنشية اللذين كانت تسيطر عليهما قوات الدعم السريع، كما ترتبط مع الخرطوم بحري بجسور النيل الأزرق والقوات المسلحة "كوبر" و"المك نمر".
وتفصل الخرطوم عن أم درمان جسور النيل الأبيض والفتيحاب وجبل أولياء، في حين ترتبط الخرطوم بحري مع أم درمان بجسري الحلفايا وشمبات.
ويأتي التقدم الجديد للجيش السوداني في سياق نسقه الهجومي المتواصل منذ فترة، والذي حقق بمقتضاه مكاسب ميدانية وانتزع مساحات واسعة في الوسط والجنوب على حساب قوات الدعم السريع.
الجزيرة
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