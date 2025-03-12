 
الأربعاء 2025-03-12 12:26 م
 

الجيش السوداني يعلن سيطرته على مواقع استراتيجية في الفاشر

الجيش السوداني أكد أن مدينة الفاشر لا تزال تحت سيطرته
الجيش السوداني أكد أن مدينة الفاشر لا تزال تحت سيطرته
 
الأربعاء، 12-03-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من بسط سيطرته على مواقع استراتيجية في مدينة الفاشر شمال دارفور، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.اضافة اعلان


وأكد الإعلام العسكري السوداني أن القوات المسلحة، بدعم من حركات الكفاح المسلح والقوات المشتركة، تمكنت من إفشال خطط الدعم السريع وإضعاف قدرتها القتالية في المنطقة.

وبحسب بيان الجيش، فقد شنت قوات الدعم السريع هجوما مكثفا على الفاشر، مستخدمة أكثر من 50 طائرة مسيّرة مصحوبة بقصف مدفعي استمر لأكثر من 6 ساعات، إلا أن الجيش تمكن من تدمير 7 مسيّرات قبل أن تصل إلى أهدافها، إلى جانب تدمير عربتين قتاليتين وشاحنة نقل كانت تقل عناصر من الدعم السريع.

وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع حاولت استغلال القصف المدفعي لتغطية انسحاب بعض عناصرها من الفاشر، إلا أن يقظة الجيش والقوات المشتركة حالت دون ذلك، إذ تمكنت الدفاعات الأرضية من إفشال أي محاولات للتسلل عبر المحور الشمالي الغربي للمدينة.

الجزيرة
 
 
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