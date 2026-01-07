الأربعاء 2026-01-07 07:10 م

الجيش السوري: لم نبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة "قسد"

أرشيفية
 
الأربعاء، 07-01-2026 06:11 م

الوكيل الإخباري- قال الجيش السوري، الأربعاء، إنه لم يبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدا أنه ما زال يؤمن خروج الأهالي من أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.

وأضافت هيئة العمليات في الجيش السوري أن "قسد" يستهدف الأهالي أثناء خروجهم من الأحياء لمنعهم من الخروج.


وأشارت إلى أنه سيتم بسط الأمن والاستقرار في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود قريباً، بالطريقة المناسبة لحماية الأهالي من "قسد".

 
 


