الجيش السوري: لم نبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة "قسد"

الوكيل الإخباري- قال الجيش السوري، الأربعاء، إنه لم يبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدا أنه ما زال يؤمن خروج الأهالي من أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.

اضافة اعلان



وأضافت هيئة العمليات في الجيش السوري أن "قسد" يستهدف الأهالي أثناء خروجهم من الأحياء لمنعهم من الخروج.