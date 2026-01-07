الجيش السوري: لم نبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة "قسد"

وأضافت هيئة العمليات في الجيش السوري أن "قسد" يستهدف الأهالي أثناء خروجهم من الأحياء لمنعهم من الخروج.
وأشارت إلى أنه سيتم بسط الأمن والاستقرار في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود قريباً، بالطريقة المناسبة لحماية الأهالي من "قسد".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة وروسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
-
أول رد من روسيا بعد احتجاز ناقلة نفط روسية من قبل قوات البحرية الأمريكية
-
"قسد" تتهم الجيش السوري بمحاولة التقدم بالدبابات في حلب
-
في سابقة خطيرة.. قوات أمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي
-
إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
-
ليس من بينها الأردن.. "نستله" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال من 25 دولة بسبب احتمال تلوثها بمادة سامة
-
مستشفى في طهران يُستهدف عن طريق الخطأ بالغاز المسيل للدموع
-
إدارة ترامب: لدينا الوسائل لرفع إنتاج النفط الفنزويلي سريعا