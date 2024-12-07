الجيش السوري: نعزز انتشارنا بالمناطق الجنوبية

وأضافت "نهيب بأبناء شعبنا عدم تصديق الشائعات والوثوق بجيشنا الباسل".
وبينت "نقوم بتعزيز خطوط انتشار قواتنا بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث".
وتابعت"جيشنا الباسل يواصل تنفيذ عملياته بحمص وحلب وحماة ويكبد الإرهابيين خسائر".
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