الجيش السوري: نعزز انتشارنا بالمناطق الجنوبية

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الوكيل الإخباري- قالت القيادة العامة للجيش السوري ان "منصات إعلامية تابعة للإرهابيين تنشر أخبارا مضللة، بينما نواصل تنفيذ عمليات نوعية".

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وأضافت "نهيب بأبناء شعبنا عدم تصديق الشائعات والوثوق بجيشنا الباسل".



وبينت "نقوم بتعزيز خطوط انتشار قواتنا بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث".