الجيش السوري يبدأ بالانسحاب من السويداء

12:17 ص

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الوكيل الإخباري- بدأ الجيش السوري، الأربعاء، الانسحاب من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف متصاعدة. اضافة اعلان





وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية: "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقًا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون"، دون الإشارة إلى انسحاب قوات حكومية أخرى لا تزال منتشرة في المدينة.



وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان مشابه لم يصمد طويلًا.



ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في وزارة الداخلية قوله: "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، ونشر حواجز أمنية في المدينة، واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية".



وتضمن الاتفاق المؤلف من 14 بندًا، إيقاف جميع العمليات العسكرية بشكل فوري، وتشكيل لجنة مراقبة مشتركة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على تنفيذ بنوده.



ونص الاتفاق على: "نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء"، و"احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة".



وفي تسجيل مصور بثه التلفزيون الرسمي السوري، تلا الشيخ يوسف جربوع، أحد أبرز مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء، بنود الاتفاق الذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى المحافظة.