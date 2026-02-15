الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي العسكرية من الجانب الأمريكي

ذكرت منصات إخبارية سورية خلال الأيام القليلة الماضية أن الجيش الأمريكي يقوم بإحراق مقاره داخل قاعدة الشدادي، إيذانًا ببدء عملية الإخلاء ليصار إلى تسليمها لاحقًا إلى قوات الجيش السوري.
وتناقلت المنصات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لمشاهد الحرائق وارتفاع أعمدة الدخان من داخل القاعدة.
وجاء الإعلان حول "الشدادي" بعد أن تسلمت الحكومة السورية قاعدة التنف العسكرية التي تقع على المثلث الحدودي السوري مع الأردن والعراق.
وأشارت وسائل الإعلام السورية الرسمية إلى أن "أمن البادية" التابع لوزارة الداخلية السورية وقوات الجيش السوري تسلموا مهام حماية وإدارة قاعدة التنف.
وكشفت مصادر في محافظة حمص - وسط سوريا - أن "القوات الأمريكية أخلت "التنف"، وذلك بعد انضمام سوريا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأصبحت شريكًا فاعلًا فيه".
وقد بدأت الحكومة السورية تسلم المقار الحكومية الرسمية ومؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا بعد الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" على دخول الدولة السورية إلى المناطق المذكورة، وشملت محافظتي الحسكة والقامشلي.
وتنتشر القوات الأمريكية في 24 قاعدة و4 مراكز قيادة في عدة مناطق بسوريا منذ تأسيس التحالف.
روسيا اليوم
