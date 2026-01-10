السبت 2026-01-10 01:45 م

الجيش السوري يزيل ألغاما من آليات فخخها تنظيم "قسد" في حلب

لية مفخخة من قبل قسد
آلية مفخخة من قبل قسد
 
السبت، 10-01-2026 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدر عسكري إن تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فخخ آليات وتركها في شوارع حي الشيخ مقصود، مؤكدا أن الجيش السوري يعمل على تفكيكها، وفق ما أفاد لوكالة الأنباء السورية (سانا).اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة السورية إن مسلحي حزب العمال الكردستاني حولوا مستشفى ياسين بحي الشيخ مقصود في حلب لنقطة عسكرية.

وقد أعلن الجيش السوري صباح السبت استكمال عملية أمنية في حي الشيخ مقصود في حلب، حيث يتمركز مقاتلون أكراد.

يأتي ذلك بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين القوات الكردية والحكومية حيث اندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب وأوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

وأعلن الجيش السوري صباح السبت "الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل" في عملية أعلن إطلاقها ليل الجمعة، داعيا المدنيين إلى "البقاء بمنازلهم وعدم الخروج".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يعزز قدراته في الضفة الغربية لتأمين المستوطنات الجديدة

فلسطين الاحتلال يعزز قدراته في الضفة الغربية لتأمين المستوطنات الجديدة

ا

منوعات 5 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه (الكاتل)

5

تكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي.. هكذا سيكون مستقبل أجهزة الكمبيوتر

طفلة تنظر بحزن من أمام خيمة تؤويها وسط ظروف معيشية قاهرة وصعبة

فلسطين وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد القارس

555555

فيديو منوع متداول بعنوان : يوم عادي في أستراليا 😂🦘!

ااا

فيديو منوع سيدة تقوم بدهن المكان المخصص لإطعام الطيور بالزيت، كحلّ مُسالم لمنع السناجب من التسلق وسرقة طعام الطيور 😂!

5

فيديو منوع تصاميم منازل ذكية جدًا 😍!

444444444

فيديو منوع شاب قرر أن يجرب تناول الطعام بنفس سرعة صديقته وكانت هذه النتيجة 😂!



 






الأكثر مشاهدة