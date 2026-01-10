الجيش السوري يزيل ألغاما من آليات فخخها تنظيم "قسد" في حلب

وقالت وزارة الصحة السورية إن مسلحي حزب العمال الكردستاني حولوا مستشفى ياسين بحي الشيخ مقصود في حلب لنقطة عسكرية.
وقد أعلن الجيش السوري صباح السبت استكمال عملية أمنية في حي الشيخ مقصود في حلب، حيث يتمركز مقاتلون أكراد.
يأتي ذلك بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين القوات الكردية والحكومية حيث اندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب وأوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.
وأعلن الجيش السوري صباح السبت "الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل" في عملية أعلن إطلاقها ليل الجمعة، داعيا المدنيين إلى "البقاء بمنازلهم وعدم الخروج".
