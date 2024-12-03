الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدات .. ونحو 50 ألف نازح

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش السوري، أمس الاثنين، استعادة السيطرة على عدد من القرى في محافظة حماة وسط سوريا، فيما قالت التنظيمات المسلحة، اليوم الثلاثاء، إنها سيطرت 4 بلدات في المحافظة ذاتها.



تفصيلا، أعلن الجيش السوري، مساء الاثنين، استعادة السيطرة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في ريف محافظة حماة.



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