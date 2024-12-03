 
الثلاثاء 2024-12-03 09:47 ص
 

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدات .. ونحو 50 ألف نازح

فصائل مسلحة تسيطر على مدينة تل رفعت في شمال سوريا
فصائل مسلحة تسيطر على مدينة تل رفعت في شمال سوريا
الثلاثاء، 03-12-2024 08:17 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش السوري، أمس الاثنين، استعادة السيطرة على عدد من القرى في محافظة حماة وسط سوريا، فيما قالت التنظيمات المسلحة، اليوم الثلاثاء، إنها سيطرت 4 بلدات في المحافظة ذاتها.

تفصيلا، أعلن الجيش السوري، مساء الاثنين، استعادة السيطرة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في ريف محافظة حماة.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "الجيش العربي السوري نجح في صد هجوم الفصائل المسلحة وحرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنظيمات المسلحة وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيخ حديد"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الروسي.

من جانبها، قالت التنظيمات المسلحة، اليوم الثلاثاء، إنها سيطرت على بلدات "صوران" و"طيبة الإمام" و"حلفايا" و"معردس" في ريف حماة بعد اشتباكات ليلة أمس الاثنين مع القوات السورية.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع السورية، "مقتل العشرات من الفصائل المسلحة، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة ضربات الطيران السوري الروسي المشترك على تجمعاتهم وأرتالهم في أرياف حماة وإدلب، وتدمير عتادهم و آلياتهم".

وقال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن نحو 100 مسلح قتلوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في سوريا على يد الجيش السوري بمساعدة القوات الجوية الروسية.

سكاي نيوز

 
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