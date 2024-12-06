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الجيش السوري يستقدم تعزيزات نحو حماة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 03:06 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن الجيش السوري يستقدم تعزيزات من حمص وطرطوس واللاذقية إلى أطراف مدينة حماة.اضافة اعلان


وأضاف أن الجيش يحاول تشكيل خطوط دفاع جديدة لصد محاولات المعارضة المسلحة التقدم من حماة باتجاه ريف حمص الشمالي.

وفي ما يتعلق بالوضع في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، أوضح مراسل الجزيرة أن مقاتلين معارضين من أبناء المدينة هاجموا مواقع للجيش السوري في محاولة لتمهيد الطريق أمام تقدم الفصائل باتجاه الريف الشمالي.
 
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