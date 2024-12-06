الجيش السوري يستقدم تعزيزات نحو حماة

وأضاف أن الجيش يحاول تشكيل خطوط دفاع جديدة لصد محاولات المعارضة المسلحة التقدم من حماة باتجاه ريف حمص الشمالي.
وفي ما يتعلق بالوضع في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، أوضح مراسل الجزيرة أن مقاتلين معارضين من أبناء المدينة هاجموا مواقع للجيش السوري في محاولة لتمهيد الطريق أمام تقدم الفصائل باتجاه الريف الشمالي.
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