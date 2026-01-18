الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من حث واشنطن للجيش على وقف تقدمه عبر الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد.
ولم يصدر تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
