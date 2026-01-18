الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات

05:30 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت مبكر من الأحد، أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة الطبقة في الشمال والسد المجاور لها، وهو أكبر سد في البلاد، من المقاتلين الذين يقودهم الأكراد. اضافة اعلان





وتأتي هذه الخطوة على الرغم من حث واشنطن للجيش على وقف تقدمه عبر الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد.



ولم يصدر تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

