السبت 2026-01-17 10:22 ص

الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب

الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب
الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب
 
السبت، 17-01-2026 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   طالب الجيش السوري المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات المحددة بريف حلب الشرقي حتى ينتهي من تأمينها، وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد).اضافة اعلان


الجيش السوري يباشر تأمين منطقة العمليات بريف حلب الشرقي ويطالب المدنيين بعدم دخولها
أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في تصريح لوكالة "سانا":

"نهيب بأهلنا المدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات (المحددة مسبقًا) في ريف حلب الشرقي، حتى ينتهي الجيش العربي السوري من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها، وذلك حفاظًا على سلامتكم".

وجاء هذا البيان تزامنًا مع إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" نيتها الانسحاب من مناطق التماس غرب نهر الفرات، بعد أن تعهّدت بذلك مساء أمس. وقد رحّبت وزارة الدفاع السورية بهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في تجنّب المزيد من الاشتباكات في محافظة حلب.

من جانبه، أعلن قائد "قسد" مظلوم عبدي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة:

"بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً منا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس، قررنا سحب قواتنا غدًا (اليوم السبت) صباحًا عند الساعة 07:00 من مناطق التماس الحالية شرقي حلب".

وأوضح عبدي أن تلك المناطق "تتعرض لهجمات منذ يومين"، مشيرًا إلى أن قواته "ستُعيد تموضعها في مناطق شرق الفرات".

بدورها، رحّبت وزارة الدفاع السورية بهذا القرار، وجاء في بيانها:

"تؤكد الوزارة أنها ستتابع بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات".

وأضاف البيان:

"ستتم عملية الانسحاب بالتوازي مع بدء انتشار وحدات الجيش العربي السوري في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة، تمهيدًا لضمان العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ف44ف4ف

منوعات احذر.. هذه الأجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مغلقة

قل

فن ومشاهير إليسا تكشف تفاصيل ألبومها الجديد 2026 وموقفها من الزواج

"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب

عربي ودولي "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب

الصين .. إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير

عربي ودولي الصين .. إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير

الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب

عربي ودولي الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب

غ

منوعات بريجيت ماكرون تبهر الجميع برقصة مميزة في ديزني لاند باريس - فيديو

غغغغ

منوعات مُعمرة هندية "تعود للحياة" قبل لحظات من دفنها - صورة

ا

منوعات ثعبان ضخم في سريرها.. أسترالية تستيقظ على موقف مرعب (صور)



 






الأكثر مشاهدة