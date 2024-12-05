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الجيش السوري ينفذ كميناً محكماً بـ "العصائب الحمر"

أرتال للجماعات المسلحة في سوريا بعد أن بدأت هجوما على مواقع الجيش السوري
أرتال للجماعات المسلحة في سوريا بعد أن بدأت هجوما على مواقع الجيش السوري
الخميس، 05-12-2024 09:18 ص
الوكيل الإخباري-  أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الجيش السوري نفذ كمينا ناجحا ضد المسلحين وأفشل محاولاتهم الليلة الماضية السيطرة على منطقة جبل زين العابدين المحاذية لمدينة حماة.اضافة اعلان


ونقلت وكالة "سبوتنيك" أن الجيش السوري استدرج مجموعات من "العصائب الحمر" إلى كمين محكم في "جبل زين العابدين" بريف حماة الشمالي، وكبدها خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

وأشارت الوكالة إلى أن "عقب معارك امتدت طوال ساعات مساء أمس وحتى بعد منتصف الليلة، يعود الهدوء النسبي إلى محيط منطقة الاشتباكات في المنطقة المذكورة، بعد انسحاب ما تبقى من المجموعات المهاجمة".

من جهتها، أفادت مصادر ميدانية من مدينة حماة لقناة "الميادين" بأن أعداد قتلى المسلحين في كمين الجيش السوري في جبل زين العابدين تجاوزت الـ300 قتيل.

وتعتبر "العصائب الحمر" الذراع الوحشية لتنظيم "القاعدة" في سوريا، أسسها المدعو أبو رفيق الأوزبكي وورثها عنه أبو سلمان البيلاروسي، ومن ثم أدارها أبو اليقظان المصري.

كما أفاد "المرصد السوري" فجر اليوم الخميس بأن "معركة جبل زين العابدين" في حماة، حسمت لصالح الجيش السوري.

روسيا اليوم
 
gnews

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