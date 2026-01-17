السبت 2026-01-17 01:56 م

الجيش السوري يواصل بسط سيطرته على مناطق غرب الفرات

السبت، 17-01-2026 12:28 م
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن قوات الجيش العربي السوري دخلت مدينة مسكنة شرقي حلب، وذلك بعد بسط سيطرتها بالكامل على مدينة دير حافر.اضافة اعلان


وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": "نعلن عن بسط سيطرتنا على مدينة مسكنة شرق حلب بشكل كامل، وبدأت قواتنا التوجه نحو بلدة دبسي عفنان"، مشيرة إلى أن الجيش يواصل بسط سيطرته على منطقة غرب الفرات.

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أنه تم كذلك السيطرة على 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، بالإضافة إلى السيطرة على مطار الجراح العسكري في محافظة حلب.

ونشرت وكالة "سانا" لقطات لدخول الجيش السوري إلى دير حافر ومسكنة وبلدة المهدومة، وكذلك إلى بلدات وقرى أخرى، كما نشرت لقطات للجيش داخل مطار الجراح العسكري، مشيرة إلى أن قوات "قسد" تركت العديد من الذخائر في محيط المطار.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في منشور على "سانا" عبر منصة "إكس": "المئات من عناصر تنظيم قسد يسلمون أنفسهم للجيش".

في الأثناء، قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن "الجيش السوري دخل دير حافر ومسكنة قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا، وهو ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بعواقب خطيرة".

ودعت "قسد" القوى الدولية الراعية للاتفاق مع الحكومة السورية إلى "التدخل العاجل لضمان الالتزام ببنوده ومنع تفاقم الوضع".

وفي وقت لاحق، قالت وكالة "سانا" إن "قوات قسد تخرق الاتفاق وتستهدف دورية للجيش العربي السوري قرب مدينة مسكنة، وهو ما أدى إلى استشهاد جنديَّين وإصابة آخرين".

سكاي نيوز
 
 


