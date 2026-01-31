الجيش الصيني في حالة استنفار

وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، إنها منذ بداية يناير قامت بتنظيم قوات بحرية وجوية لتعزيز الدوريات واليقظة في المياه والمجال الجوي حول مياه "هوانجيان داو" الإقليمية، وتصدّت بحزم للتعدّيات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن القيادة قولها إن الهدف من هذه الخطوة كان حماية سيادة الصين وأمنها بحزم، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل
-
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"
-
إسرائيل تقدم للولايات المتحدة "معلومات استخباراتية" عن إيران
-
مجلس الأمن يمدد القوة الأممية في قبرص عاما كاملا
-
بوتين يوافق على طلب ترمب وقف الهجمات على كييف مؤقتا
-
دروب سايت: هجوم أميركي محتمل على إيران الأحد المقبل
-
غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان
-
ترامب: إيران تريد "أن تبرم اتفاقا"