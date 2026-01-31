الجيش الصيني في حالة استنفار

السبت 2026-01-31 12:11 م

السبت، 31-01-2026 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   أجرى الجيش الصيني، اليوم السبت، دوريات استعداد قتالي في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة هوانجيان داو، والمناطق البحرية والجوية المحيطة بها.


وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، إنها منذ بداية يناير قامت بتنظيم قوات بحرية وجوية لتعزيز الدوريات واليقظة في المياه والمجال الجوي حول مياه "هوانجيان داو" الإقليمية، وتصدّت بحزم للتعدّيات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن القيادة قولها إن الهدف من هذه الخطوة كان حماية سيادة الصين وأمنها بحزم، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

