الجيش العراقي: لا أدلة على انطلاق اعتداءات من أراضينا

وقال النعمان إن المؤسسة الأمنية تعكف حالياً على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية الرسمية هي المسؤولة حصراً عن الملف الأمني ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة".
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