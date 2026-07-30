الجيش العراقي: لا أدلة على انطلاق اعتداءات من أراضينا

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، الخميس، عدم وجود أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، مشدد على أن القوات الأمنية وحدها المسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح.

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