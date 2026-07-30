الخميس 2026-07-30 12:31 م

الجيش العراقي: لا أدلة على انطلاق اعتداءات من أراضينا

علم العراق
العراق
 
الخميس، 30-07-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، الخميس، عدم وجود أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، مشدد على أن القوات الأمنية وحدها المسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح.

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وقال النعمان إن المؤسسة الأمنية تعكف حالياً على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية الرسمية هي المسؤولة حصراً عن الملف الأمني ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة".

 
 


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