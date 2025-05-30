الجيش العراقي يعلن مقتل 6 من عصابة داعش شمالي البلاد

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، مقتل 6 من عصابة داعش الإرهابية، بضربة جوية في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

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وأوضحت العمليات المشتركة للجيش العراقي في بيان صحافي، أنه على إثر معلومات استخبارية دقيقة واعتمادًا على المراقبة والرصد، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F-16 ضربات جوية على المكان الذي تتواجد فيه مجموعة مكونة من 6 عناصر إرهابية ودُمّر بالكامل".