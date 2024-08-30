الجيش العراقي يقتل 14 إرهابيا من داعش

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل 14 إرهابيًا، بينهم قيادات من الصف الأول في عصابة داعش الإرهابية، بعملية نوعية في صحراء الأنبار غربي البلاد.

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وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إنه "وفقًا لمعلومات دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي، بوجود قيادات مهمة لعصابة داعش الإرهابية في منطقة الحزيمي شرق وادي الغدف في أربع مضافات متباعدة بصحراء الأنبار أقصى غربي البلاد، تم القيام بضربات جوية مباغتة لجميع المضافات، أعقبتها عملية إنزال جوي لقطعات محمولة، وبتعاون وتنسيق استخباري وفني من التحالف الدولي".



وأشارت إلى أنه ت م قتل 14 إرهابيًا من عصابة داعش الإرهابية، بعضهم كان يرتدي أحزمة ناسفة ويحمل قنابل يدوية.