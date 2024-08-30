الجيش العراقي يقتل 14 إرهابيا من داعش

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إنه "وفقًا لمعلومات دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي، بوجود قيادات مهمة لعصابة داعش الإرهابية في منطقة الحزيمي شرق وادي الغدف في أربع مضافات متباعدة بصحراء الأنبار أقصى غربي البلاد، تم القيام بضربات جوية مباغتة لجميع المضافات، أعقبتها عملية إنزال جوي لقطعات محمولة، وبتعاون وتنسيق استخباري وفني من التحالف الدولي".
وأشارت إلى أنه ت
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