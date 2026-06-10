الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار في لبنان

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي الأربعاء وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة "عرضية" أثناء التدريبات. اضافة اعلان





وأضاف رئيس الأركان في منشور على منصة إكس أن الجندي فلوريان جيليه، البالغ 21 عاما، كان متمركزا في لبنان "ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية". وذكرت وزيرة الدفاع كاثرين فوتران أنه كان عنصرا في فوج مشاة البحرية الثامن المظلي.









