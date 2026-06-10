الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار في لبنان

وأضاف رئيس الأركان في منشور على منصة إكس أن الجندي فلوريان جيليه، البالغ 21 عاما، كان متمركزا في لبنان "ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية". وذكرت وزيرة الدفاع كاثرين فوتران أنه كان عنصرا في فوج مشاة البحرية الثامن المظلي.
-
أخبار متعلقة
-
أول رد من إيران على تهديد ترامب بقصف البلاد
-
ترامب: سنضرب إيران مجددا بقوة اليوم
-
الهند: 3 بحارة من رعايانا مفقودون بعد هجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان
-
مجلس وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بإعلان مخزونها من اليورانيوم
-
أقمار اصطناعية تكشف تحركات الاحتلال شمال الخط الأزرق في لبنان
-
ما مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن في ظل التصعيد الأخير؟
-
الولايات المتحدة تتوقع استكمال الجدار عند حدود المكسيك بحلول أواخر 2027
-
مقتل شخص وفقدان آخرَين بعد حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان