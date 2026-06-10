الأربعاء 2026-06-10 08:17 م

الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار في لبنان

علم فرنسا
علم فرنسا
 
الأربعاء، 10-06-2026 07:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي الأربعاء وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة "عرضية" أثناء التدريبات.اضافة اعلان


وأضاف رئيس الأركان في منشور على منصة إكس أن الجندي فلوريان جيليه، البالغ 21 عاما، كان متمركزا في لبنان "ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية". وذكرت وزيرة الدفاع كاثرين فوتران أنه كان عنصرا في فوج مشاة البحرية الثامن المظلي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

سوريا... إنقاذ رجل وابنه بعدما سقطا في بئر عميق

منوعات سوريا... إنقاذ رجل وابنه بعدما سقطا في بئر عميق

عاد إلى قطاع غزة، الأربعاء، عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم، عبر جسر الملك حسين، بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية ال

أخبار محلية عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة

ل

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

صحة الكبد تبدأ من الغذاء… تقليل السكر مفتاح الوقاية

طب وصحة صحة الكبد تبدأ من الغذاء… تقليل السكر مفتاح الوقاية

ل

عربي ودولي أول رد من إيران على تهديد ترامب بقصف البلاد

علم فرنسا

عربي ودولي الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار في لبنان

ل

أخبار محلية النيابة العامة تقرر الحجز على أموال نائب ومنعه من السفر



 
 






الأكثر مشاهدة

 