الجيش الفلبيني يعلن تحطم مروحية خلال مهمة لإغاثة منكوبي الإعصار

وأعلنت قيادة مينداناو الشرقية في بيان أن المروحيّة "سوبر هوي" تحطّمت خلال توجّهها إلى مدينة بوتوان الساحلية "لدعم عمليات الإغاثة" المرتبطة بالإعصار، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.
