الجيش الكندي يضع تصورا لمواجهة غزو أميركي افتراضي

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة كندية، أن الجيش الكندي وضع نموذجا عسكريا يحاكي مواجهة غزو أميركي افتراضي، مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى التلميح بإمكانية ضم كندا.





ونقلت صحيفة "ذا غلوب آند ميل" عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لم تسمهما، أن سيناريو الرد الكندي يرتكز على تكتيكات شبيهة بتلك التي استخدمت في أفغانستان لمواجهة القوات السوفياتية ثم الأميركية لاحقا.



وأضافت الصحيفة أن المسؤولين أعربا عن اعتقادهما بأنه من غير المرجح أن يأمر ترامب بغزو كندا.



وبعد إعادة انتخابه عام 2024، أشار ترامب مرارا إلى كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، باعتبارها الولاية الأميركية الـ51، مؤكدا أن الضم سيعود بالنفع على الكنديين.



ورغم خفوت حديثه عن هذا الموضوع في الأشهر الأخيرة، إلا أن ترامب نشر ليلة أمس صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خريطة كندا مغطاة بالعلم الأميركي إلى جانب فنزويلا، في إشارة ضمنية إلى رغبته بالسيطرة الكاملة على البلدين.



وأوضح المسؤولان لصحيفة "ذا غلوب" أنه في حال وقوع غزو، ستتمكن القوات الأميركية من السيطرة على المواقع الكندية برا وبحرا في غضون يومين فقط.



ونظرا لافتقار كندا للموارد العسكرية اللازمة لمواجهة الولايات المتحدة، فإن ردها سيكون على غرار حملة تمرد، تشمل الكمائن وتكتيكات الكر والفر، وفقا للتقرير.



وذكرت الصحيفة أن النموذج قيد التطوير "هو إطار تصوري ونظري، وليس خطة عسكرية، بل هو توجيه عملي وخطوات محددة لتنفيذ العمليات".

