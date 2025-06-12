الخميس 2025-06-12 11:12 ص
 

الجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ أوقفت البث المعادي عبر مكبرات الصوت

ت
أرشيفية
 
الخميس، 12-06-2025 09:12 ص

الوكيل الإخباري- أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن بيونغ يانغ أوقفت بثها المعادي عبر مكبرات الصوت تجاه الجنوب، وذلك بعد يوم واحد من قرار الجيش الكوري الجنوبي تعليق بثه المماثل على الحدود بين البلدين.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عدم رصد أي بث شمالي، مع استمرار مراقبة تحركات بيونغ يانغ بهذا الشأن.

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يأتي هذا التطور بعد قرار الجيش الجنوبي وقف بثه الإذاعي المعادي للشمال اعتبارا من ظهر أمس الأربعاء، تنفيذا لأمر الرئيس لي جيه ميونغ، وذلك بعد عام من استئناف البث.


وأشار مسؤول عسكري إلى أن البث الشمالي كان متقطعا في توقيتاته ومحتواه حسب المناطق، حيث سمع آخر مرة مساء الأربعاء في الجبهة الغربية قبل أن يتوقف تماما.


من جهته، أكد المكتب الرئاسي في سيئول أن قرار تعليق البث يهدف إلى تخفيف التوتر وإعادة بناء الثقة بين الكوريتين، في إطار التزام الرئيس لي بوعده الانتخابي بتحسين العلاقات عبر وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، بما في ذلك إرسال المنشورات المعادية.

 

RT

 
gnews

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