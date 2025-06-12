الجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ أوقفت البث المعادي عبر مكبرات الصوت

وأكدت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عدم رصد أي بث شمالي، مع استمرار مراقبة تحركات بيونغ يانغ بهذا الشأن.
يأتي هذا التطور بعد قرار الجيش الجنوبي وقف بثه الإذاعي المعادي للشمال اعتبارا من ظهر أمس الأربعاء، تنفيذا لأمر الرئيس لي جيه ميونغ، وذلك بعد عام من استئناف البث.
وأشار مسؤول عسكري إلى أن البث الشمالي كان متقطعا في توقيتاته ومحتواه حسب المناطق، حيث سمع آخر مرة مساء الأربعاء في الجبهة الغربية قبل أن يتوقف تماما.
من جهته، أكد المكتب الرئاسي في سيئول أن قرار تعليق البث يهدف إلى تخفيف التوتر وإعادة بناء الثقة بين الكوريتين، في إطار التزام الرئيس لي بوعده الانتخابي بتحسين العلاقات عبر وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، بما في ذلك إرسال المنشورات المعادية.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: أي هجوم على إيران سيشعل المنطقة بالكامل
-
الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق
-
واشنطن تبدأ إجلاء موظفين من الشرق الأوسط .. ماذا يحدث ؟
-
"أكسيوس": ويتكوف وعراقجي يجتمعان الأحد في مسقط
-
ترامب يلوّح بالقوة .. والحرس الوطني قد ينتشر في مدن أميركية جديدة
-
الكنيست الإسرائيلي يرفض حل نفسه
-
اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في لوس أنجلوس
-
إيران تؤكد أنها في ذروة الاستعداد القتالي