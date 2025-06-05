الخميس 2025-06-05 04:35 م
 

الجيش الكوري الجنوبي يعلن انجراف قارب شمالي إلى مياه الجنوب

ل
أرشيفية
 
الخميس، 05-06-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن قاربا خشبيا يحمل مواطنين شماليين انجرف إلى مياه الجنوب في البحر الشرقي.

وأوضح مسؤول، اليوم الخميس، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد القارب صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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ويعتقد أن ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا على متن القارب، وقد أعربوا جميعا عن رغبتهم في العودة إلى الشمال.

 

RT

 
gnews

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