الجيش الكوري الجنوبي يعلن انجراف قارب شمالي إلى مياه الجنوب

وأوضح مسؤول، اليوم الخميس، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد القارب صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويعتقد أن ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا على متن القارب، وقد أعربوا جميعا عن رغبتهم في العودة إلى الشمال.
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