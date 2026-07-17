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الجيش الكويتي: إصابة جنود بطائرات مسيرة إيرانية وحالتهم مستقرة

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أرشيفية
 
الجمعة، 17-07-2026 11:42 م

الوكيل الإخباري - قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر الجمعة، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

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وأضاف أن العدوان الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيّرة معادية، مما نتج عنه إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية أثناء تنفيذ مهامهم، حيث تلقى المصابون الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة.


كما تم استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، نتج عنها أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.


وتؤكد القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

 
 


gnews

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