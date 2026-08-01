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الجيش الكويتي: استهداف منشأة حكومية وآليات مدنية إثر عدوان إيراني

الجيش الكويتي: استهداف منشأة حكومية وآليات مدنية إثر عدوان إيراني
الجيش الكويتي: استهداف منشأة حكومية وآليات مدنية إثر عدوان إيراني
 
السبت، 01-08-2026 11:49 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الكويتي، السبت، استهداف عدد من المنشآت الحيوية، مؤكدا تدمير طائرات مسيّرة معادية دخلت المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم.اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، سعود عبدالعزيز العطوان، إن الهجمات استهدفت منشأة حكومية شمال البلاد، إضافة إلى آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان، مما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأضاف أن القوات المسلحة تعاملت مع الطائرات المسيّرة المعادية ودمرتها، مؤكدا استمرارها في تنفيذ مهامها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الكويت وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكان الجيش الكويتي، أعلن صباح السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدا أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها هذه المنظومات.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن عمليات التصدي تأتي إثر "العدوان الإيراني"، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، حتى انتهاء التطورات.
 
 


gnews

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