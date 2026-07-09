الجيش الكويتي: اعترضنا 3 صواريخ باليستية و 10 طائرات مسيرة أطلقت من إيران

وأسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع ، إضافة إلى تسجيل إصابة واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.
كما قامت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض.
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