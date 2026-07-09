الجيش الكويتي: اعترضنا 3 صواريخ باليستية و 10 طائرات مسيرة أطلقت من إيران

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إن القوات المسلحة الكويتية رصدت، فجر الخميس، 3 صواريخ باليستية، وصاروخ جوال، و 10 طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

اضافة اعلان



وأسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع ، إضافة إلى تسجيل إصابة واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.