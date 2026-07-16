الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية مصدرها إيران

07:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فحر الخميس، أنّ الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني". اضافة اعلان





وقالت رئاسة الأركان، في بيان صحفي على صفحتها الرسمية على منصة (إكس) إنّ أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، قال إنّ القوات المسلحة رصدت منذ فجر الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.



وأكّد أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضها والتعامل معها بنجاح وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة.



وجاءت الإحصاءات التراكمية لعمليات الدفاع الجوي منذ بداية الهجمات كما يأتي: اعتراض 387 صاروخا باليستيا، و25 صاروخا جوالا، و970 طائرة مسيّرة.



وأصيب 4 من منتسبي القوات المسلحة الكويتية، الثلاثاء 14 تموز 2026، إثر استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية.



ومن شأن هذا التصعيد المتواصل منذ أيام، تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكِرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران، وكرّست وقفا لإطلاق النار توصلتا إليه في نيسان.





