السبت 2026-08-01 11:28 ص

الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية

الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية
 
السبت، 01-08-2026 09:59 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الكويتي، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدا أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها هذه المنظومات.اضافة اعلان


وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، إن عمليات التصدي تأتي إثر "العدوان الإيراني"، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، حتى انتهاء التطورات.
 
 


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