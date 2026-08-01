الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، إن عمليات التصدي تأتي إثر "العدوان الإيراني"، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، حتى انتهاء التطورات.
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