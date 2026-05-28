الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

11:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.





وذكرت رئاسة الأركان الكويتية في بيان صحفي نقله الإعلام الكويتي، "أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية" داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.





