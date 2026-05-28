الخميس 2026-05-28 11:40 ص

الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
علم الكويت
 
الخميس، 28-05-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.اضافة اعلان


وذكرت رئاسة الأركان الكويتية في بيان صحفي نقله الإعلام الكويتي، "أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية" داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

عربي ودولي الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس: احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة للجميع

طهران

عربي ودولي إيران: ندين انتهاكات أمريكا المتكررة لوقف إطلاق النار

لبنان

عربي ودولي إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد

أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية بعد ضربات قرب بندر عباس

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس،

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين عالميا

براميل نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا الخميس



 
 






الأكثر مشاهدة

 