الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الكويتي الأحد أنه يتصدى "لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".





وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان على منصة "اكس" "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".





