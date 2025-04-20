الأحد 2025-04-20 02:32 م
 

الجيش اللبناني: أحبطنا عملية إطلاق صواريخ من صيدا باتجاه فلسطين المحتلة

عناصر من الجيش اللبناني
عناصر من الجيش اللبناني
 
الأحد، 20-04-2025 01:34 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، أنه أحبط عملية إطلاق صواريخ من منطقة صيدا جنوب البلاد باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان


وقال الجيش اللبناني في بيان: "دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا - الزهراني جنوب لبنان، وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية".

وأشار الجيش اللبناني إلى أن العملية تمت نتيجة الرصد والتحقيقات ومعلومات عن "التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

روسيا اليوم
 
gnews

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