الثلاثاء 2026-03-17 06:52 م

الجيش اللبناني: إصابة 5 عسكريين بغارة إسرائيلية في النبطية

الجيش اللبناني: إصابة 5 عسكريين بغارة إسرائيلية في النبطية
الجيش اللبناني: إصابة 5 عسكريين بغارة إسرائيلية في النبطية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 12:09 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 5 عسكريين بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، اثنان منهم في حالة خطرة جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في منطقة قعقعية الجسر في النبطية جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأوضح الجيش في بيان، أن العسكريين أصيبوا أثناء تنقلهم بواسطة سيارة ودراجة نارية، حيث تم نقلهم إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

من جهته، قال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات منذ الصباح على بلدات عيتيت، الغندورية، تولين، والطيبة، بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف عدة بلدات.
 
 


