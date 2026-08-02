الجيش اللبناني: إصابة 5 عسكريين جراء استهداف إسرائيلي

03:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا القريبة من بنت جبيل بجنوب لبنان، جراء استهداف إسرائيلي. اضافة اعلان





وأشار الجيش اللبناني في بيان، إلى أن الهجوم جاء "أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة".







