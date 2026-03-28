الجيش اللبناني: استشهاد جندي لبناني في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

السبت، 28-03-2026 06:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش اللبناني استشهاد جندي لبناني في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد السبت.اضافة اعلان


ونعت قيادة الجيش اللبناني العريف محمد مفيد طفيلي من مواليد 28/4/1996 الذي استشهد في بلدة دير الزهراني - النبطية.
 
 


