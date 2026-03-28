الجيش اللبناني: استشهاد جندي لبناني في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

06:03 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني استشهاد جندي لبناني في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد السبت.





ونعت قيادة الجيش اللبناني العريف محمد مفيد طفيلي من مواليد 28/4/1996 الذي استشهد في بلدة دير الزهراني - النبطية.





