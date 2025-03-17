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            الجيش اللبناني: تم الرد على مصادر النيران في سوريا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                حدود لبنان وسوريا

            
                

                    حدود لبنان وسوريا
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        10:29 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، أن مناطق لبنانية تعرضت للقصف من الأراضي السورية، فردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران وعززت انتشارها لضبط الوضع الأمني.اضافة اعلان


وأوضح بيان للجيش اللبناني: "اتصالات بين قيادة الجيش اللبناني والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية".

والإثنين، أفادت مصادر باندلاع اشتباكات عبر الحدود بين الجيش السوري وعناصر من حزب الله اللبناني.

وأظهرت صور متداولة تنفيذ الجيش السوري قصفًا مدفعيًا في المناطق الحدودية على مواقع لحزب الله في لبنان.

وتأتي التطورات بعد مقتل عنصر من الجيش السوري باستهداف سيارة بصاروخ حراري عند الحدود السورية اللبنانية، وذلك عقب مقتل عناصر من الجيش السوري بعد اقتيادهم إلى داخل الأراضي اللبنانية.

كما أصيب عدد من الصحفيين أثناء رصدهم لاشتباكات متقطعة بين القوات السورية وعناصر تابعة لحزب الله، مقابل بلدة القصر قرب الحدود السورية اللبنانية.

وفي وقت سابق، قُتل عنصران من الجيش السوري عقب استهدافهم بصاروخ أطلقه عناصر حزب الله على منطقة زيتا في محافظة حمص الواقعة عند الحدود السورية اللبنانية.

سكاي نيوز

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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