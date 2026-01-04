الأحد 2026-01-04 06:35 م

الجيش اللبناني: توقيف 44 سوريًا ولبنانيًا في جرائم مختلفة

الأحد، 04-01-2026 05:16 م
الوكيل الإخباري-   نفّذ الجيش اللبناني عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن توقيف 9 مواطنين لبنانيين و35 سوريًا في قضايا مختلفة، منها إطلاق النار، وحيازة الأسلحة، وتعاطي المخدرات، وتهريب الأشخاص، وغيرها.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش: "في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلّين بالأمن، نفّذت بتاريخ 3 يناير 2026 وحدات من الجيش، تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات، تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية".

وأضاف البيان: "شملت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف 9 مواطنين لبنانيين و35 سوريًا في أقضية: عكار، طرابلس، البترون، بعلبك، الهرمل، لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، حيازة أسلحة، تعاطي المخدرات، تهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية".

وتابع البيان: "نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية. سُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

روسيا اليوم
 
 


