الجيش اللبناني: توقيف 44 سوريًا ولبنانيًا في جرائم مختلفة

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش: "في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلّين بالأمن، نفّذت بتاريخ 3 يناير 2026 وحدات من الجيش، تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات، تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية".
وأضاف البيان: "شملت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف 9 مواطنين لبنانيين و35 سوريًا في أقضية: عكار، طرابلس، البترون، بعلبك، الهرمل، لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، حيازة أسلحة، تعاطي المخدرات، تهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية".
وتابع البيان: "نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية. سُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن: سنعمل مع القادة الفنزويليين إن اتخذوا "القرار الصائب"
-
مصر وتركيا تؤكدان أهمية التهدئة في اليمن وترفضان الإجراءات الأحادية
-
التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم
-
مصدر تركي: لا تتوفر لدينا أي معلومات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا
-
عطل تقني يشل الطيران في اليونان والقاهرة تتدخل كبديل آمن
-
الصحافة الأميركية تكشف تفاصيل عن بداية عملية اعتقال مادورو
-
كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد تعديا خطيرا على سيادة فنزويلا
-
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى بكين في زيارة رسمية