الجيش اللبناني: سقوط صاروخ إيراني في الأراضي اللبنانية

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة الجيش اللبناني الأربعاء، أن الصاروخ الذي سقط في لبنان من نوع "قدر-110" إيراني، وكان يستهدف هدفا خارج الأراضي اللبنانية.



وفي بيان، قالت قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 2026/3/24، عقب سقوط أجزاء من صاروخ على نطاق جغرافي واسع، أجرت وحدات مختصة من الجيش عملية مسح ميداني فوري، وجمع للأجزاء وتحليلها، وتبين بالنتيجة أن الصاروخ باليستي موجه من نوع "قدر-110"، إيراني الصنع، يبلغ طوله نحو 16 مترا ومداه نحو ألفي كلم، ويحتوي على عدة صواريخ صغيرة الحجم".

وأوضح الجيش، أن "الصاروخ قد انفجر على علو مرتفع، ما يرجح أن هدفه خارج الأراضي اللبنانية، أما سبب انفجاره، فهو خلل تقني أو صاروخ اعتراضي".