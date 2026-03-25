الأربعاء 2026-03-25 06:14 م

الجيش اللبناني: سقوط صاروخ إيراني في الأراضي اللبنانية

الأربعاء، 25-03-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة الجيش اللبناني الأربعاء، أن الصاروخ الذي سقط في لبنان من نوع "قدر-110" إيراني، وكان يستهدف هدفا خارج الأراضي اللبنانية.

وفي بيان، قالت قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 2026/3/24، عقب سقوط أجزاء من صاروخ على نطاق جغرافي واسع، أجرت وحدات مختصة من الجيش عملية مسح ميداني فوري، وجمع للأجزاء وتحليلها، وتبين بالنتيجة أن الصاروخ باليستي موجه من نوع "قدر-110"، إيراني الصنع، يبلغ طوله نحو 16 مترا ومداه نحو ألفي كلم، ويحتوي على عدة صواريخ صغيرة الحجم".

وأوضح الجيش، أن "الصاروخ قد انفجر على علو مرتفع، ما يرجح أن هدفه خارج الأراضي اللبنانية، أما سبب انفجاره، فهو خلل تقني أو صاروخ اعتراضي".


وشدد الجيش اللبناني على أنه "لا توجد أي منصات صواريخ اعتراضية داخل الأراضي اللبنانية وعلى أنه يواصل التحقيق لكشف ملابسات الحادثة".

 
 


