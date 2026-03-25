الجيش اللبناني: سقوط صاروخ إيراني في الأراضي اللبنانية

وفي بيان، قالت قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 2026/3/24، عقب سقوط أجزاء من صاروخ على نطاق جغرافي واسع، أجرت وحدات مختصة من الجيش عملية مسح ميداني فوري، وجمع للأجزاء وتحليلها، وتبين بالنتيجة أن الصاروخ باليستي موجه من نوع "قدر-110"، إيراني الصنع، يبلغ طوله نحو 16 مترا ومداه نحو ألفي كلم، ويحتوي على عدة صواريخ صغيرة الحجم".
وأوضح الجيش، أن "الصاروخ قد انفجر على علو مرتفع، ما يرجح أن هدفه خارج الأراضي اللبنانية، أما سبب انفجاره، فهو خلل تقني أو صاروخ اعتراضي".
وشدد الجيش اللبناني على أنه "لا توجد أي منصات صواريخ اعتراضية داخل الأراضي اللبنانية وعلى أنه يواصل التحقيق لكشف ملابسات الحادثة".
أخبار متعلقة
الإمارات تتصدى لـ9 طائرات مسيرة إيرانية
العراق: استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج
ترامب يوجه رسالة إلى السيسي
طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل
إيران ترفض حديث ترامب عن التفاوض وتتبادل الغارات مع إسرائيل
إيران: قتلى ومصابون في هجمات أمريكية إسرائيلية
خبيرة أمريكية: الأسطول الأمريكي عاجز عن تطهير مضيق هرمز من الألغام
بعثة إيران بالأمم المتحدة: يمكن للدول غير المعادية عبور مضيق هرمز