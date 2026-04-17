الجيش اللبناني: نعمل على فتح جسر القاسمية البحري بعد استهدافه باعتداء إسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن وحدة مختصة من قواته تعمل على فتح جسر القاسمية البحري – صور، بالكامل بالتعاون مع البلديات وجمعيات أهلية، وذلك عقب استهدافه باعتداء إسرائيلي.





وأشار الجيش اللبناني في بيان له إلى أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة له تتمركز حاليا في محيط الجسر.



وأوضح الجيش أن جرافات تابعة له تعمل على ردم الحفر في محيط الجسر لتوسيع الطريق والإفساح في المجال لعودة النازحين إلى قراهم.





