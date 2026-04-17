الجمعة 2026-04-17 12:53 م

الجيش اللبناني: نعمل على فتح جسر القاسمية البحري بعد استهدافه باعتداء إسرائيلي

جسر القاسمية البحري.
وحدات من الجيش اللبناني خلال عملها لفتح جسر القاسمية البحري
 
الجمعة، 17-04-2026 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن وحدة مختصة من قواته تعمل على فتح جسر القاسمية البحري – صور، بالكامل بالتعاون مع البلديات وجمعيات أهلية، وذلك عقب استهدافه باعتداء إسرائيلي.اضافة اعلان


وأشار الجيش اللبناني في بيان له إلى أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة له تتمركز حاليا في محيط الجسر.

وأوضح الجيش أن جرافات تابعة له تعمل على ردم الحفر في محيط الجسر لتوسيع الطريق والإفساح في المجال لعودة النازحين إلى قراهم.
 
 


جسر القاسمية البحري.

عربي ودولي الجيش اللبناني: نعمل على فتح جسر القاسمية البحري بعد استهدافه باعتداء إسرائيلي



 
 






