 
الثلاثاء 2024-10-08 06:36 م
 

الجيش اللبناني يؤكد التزامه بالقرار الأممي 1701

علم لبنان
لبنان
الثلاثاء، 08-10-2024 04:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006، واستمرار التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.اضافة اعلان


وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، قال الجيش اللبناني، إن عناصره تنتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية، وذلك من منطلق مسؤولياته الوطنية، مع التركيز على جهوزيته للدفاع عن الوطن ضمن الإمكانات المتاحة.

وأضاف أن التجارب أثبتت أن الجيش هو المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان والضمانة لكل اللبنانيين، ما يؤكد أهمية الالتفاف حوله، مع التطلع إلى نجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن.
 
gnews

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