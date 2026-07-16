الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في الجنوب

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الوكيل الإخباري- باشر الجيش اللبناني انتشاره في مناطق جنوب لبنان حيث سير دوريات عسكرية وأقام حواجز ونقاط مراقبة في عدد من البلدات والقرى. اضافة اعلان





وشمل الانتشار العسكري بلدات فرون، والغندورية، وقلاوية، وبرج قلاوية، وكفردونين في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى بلدة قاقعية الجسر في قضاء النبطية، وبلدة صريفا في قضاء صور، حيث انتشرت الوحدات العسكرية في هذه المناطق .





