الجيش اللبناني يتلقى طلبا أمريكيا بإزالة لافتات تنتقد الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- تلقى ضباط في الجيش اللبناني اليوم السبت طلبا من الجانب الأمريكي بإزالة اللافتات التي تنتقد الولايات المتحدة، وتصفها بـ"أم الإرهاب" و"شريكة إسرائيل في العدوان على لبنان".



وجاء هذا الطلب بالتزامن مع زيارة نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى المنطقة الحدودية جنوب لبنان، حيث مرت عبر الطريق الذي توجد عليه هذه اللافتات.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الدبلوماسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، حيث تعتبر هذه اللافتات رسالة احتجاجية من فصائل لبنانية ضد السياسات الأمريكية.

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