الجيش اللبناني يتلقى طلبا أمريكيا بإزالة لافتات تنتقد الولايات المتحدة

وجاء هذا الطلب بالتزامن مع زيارة نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى المنطقة الحدودية جنوب لبنان، حيث مرت عبر الطريق الذي توجد عليه هذه اللافتات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الدبلوماسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، حيث تعتبر هذه اللافتات رسالة احتجاجية من فصائل لبنانية ضد السياسات الأمريكية.
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