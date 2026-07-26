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الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره في الجنوب عبر مواصلة "اعتداءاتها"

الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين بجروح بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان
الجيش اللبناني
 
الأحد، 26-07-2026 03:12 م

الوكيل الإخباري-   ندّد الجيش اللبناني الأحد، بمواصلة القوات الإسرائيلية "اعتداءاتها وخروقاتها" في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب الاتفاق  الذي وقعه البلدان.

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وقال الجيش في بيان "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية"، معتبرا أن "استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة".

 
 


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