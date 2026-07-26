الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره في الجنوب عبر مواصلة "اعتداءاتها"

الوكيل الإخباري- ندّد الجيش اللبناني الأحد، بمواصلة القوات الإسرائيلية "اعتداءاتها وخروقاتها" في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب الاتفاق الذي وقعه البلدان.

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